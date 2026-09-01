Vide-greniers à Escoville Escoville
dimanche 13 septembre 2026 · Escoville
Informations pratiques
Escoville
Vide-greniers à Escoville
Rue de Cagny Escoville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Vous aimez chiner? Alors venez à ce vide-greniers organisé à Escoville.
Vide-greniers à Escoville organisé par l’Association ELASTIC.
Informations exposants 4€ le mètre, minimum 4m avec un véhicule.
Réservation obligatoire. .
Rue de Cagny Escoville 14850 Calvados Normandie +33 6 27 38 04 49
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English : Vide-greniers à Escoville
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L’événement Vide-greniers à Escoville Escoville a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Normandie Pays d’Auge