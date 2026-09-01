Informations pratiques

Escoville

Vide-greniers à Escoville

Rue de Cagny Escoville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Vous aimez chiner? Alors venez à ce vide-greniers organisé à Escoville.

Vide-greniers à Escoville organisé par l’Association ELASTIC.

Informations exposants 4€ le mètre, minimum 4m avec un véhicule.

Réservation obligatoire. .

Rue de Cagny Escoville 14850 Calvados Normandie +33 6 27 38 04 49

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English : Vide-greniers à Escoville

Do you like bargains? Then come along to this garage sale in Escoville.

L’événement Vide-greniers à Escoville Escoville a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Normandie Pays d’Auge