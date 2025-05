Vide-greniers à Espère – Espère, 25 mai 2025 09:00, Espère.

Lot

Vide-greniers à Espère Place de l’église Espère Lot

Début : 2025-05-25 09:00:00

fin : 2025-05-25 18:00:00

2025-05-25

L’association Espère Unanim organise un vide-greniers. L’occasion de dénicher la ou les bonnes affaires.

Restauration sucrée et salée sur place.

Arrivée des exposants à partir de 7h00.

3€ le mètre linéaire. .

Place de l’église

Espère 46090 Lot Occitanie espereunanim@gmail.com

English :

The Espère Unanim association is organizing a garage sale. An opportunity to find the bargain or bargains you’re looking for.

Sweet and savoury refreshments on site.

German :

Der Verein Espère Unanim organisiert einen Flohmarkt. Die Gelegenheit, das eine oder andere Schnäppchen zu finden.

Süße und herzhafte Speisen werden vor Ort angeboten.

Italiano :

L’associazione Espère Unanim organizza un mercatino dell’usato. È un’ottima occasione per fare qualche affare.

Sul posto sono disponibili prodotti dolci e salati.

Espanol :

La asociación Espère Unanim organiza una venta de garaje. Es una buena ocasión para encontrar gangas.

Comida dulce y salada disponible in situ.

