Vide-greniers à Jussey Gare Rue du Tram et de la Gare Jussey

Vide-greniers à Jussey Gare

Rue du Tram et de la Gare 8 Rue de la Gare Jussey Haute-Saône

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 06:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Organisé par l’Hôtel de la Gare de 6h à 18h.

Buvette et restauration sur place.

Exposant: 1€ le mètre. .

Rue du Tram et de la Gare 8 Rue de la Gare Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 92 24 28

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English : Vide-greniers à Jussey Gare

L’événement Vide-greniers à Jussey Gare Jussey a été mis à jour le 2026-03-24 par JUSSEY TOURISME