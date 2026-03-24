Vide-greniers à Jussey Gare Rue du Tram et de la Gare Jussey
Vide-greniers à Jussey Gare Rue du Tram et de la Gare Jussey dimanche 14 juin 2026.
Vide-greniers à Jussey Gare
Rue du Tram et de la Gare 8 Rue de la Gare Jussey Haute-Saône
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 06:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Organisé par l’Hôtel de la Gare de 6h à 18h.
Buvette et restauration sur place.
Exposant: 1€ le mètre. .
Rue du Tram et de la Gare 8 Rue de la Gare Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 92 24 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide-greniers à Jussey Gare
L’événement Vide-greniers à Jussey Gare Jussey a été mis à jour le 2026-03-24 par JUSSEY TOURISME
À voir aussi à Jussey (Haute-Saône)
- Soirée jeux à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Jussey Jussey 7 avril 2026
- Repas dansant du BBJ Salle des fêtes de Jussey Jussey 11 avril 2026
- Soirée jeux à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Jussey Jussey 19 mai 2026
- Soirée jeux à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Jussey Jussey 2 juin 2026
- Les Rendez-vous du Terroir: visite du domaine de la Cleratine Jussey 5 juin 2026