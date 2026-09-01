Informations pratiques

Lacapelle-Marival

Vide-greniers à Lacapelle-Marival

Esplanade du château Lacapelle-Marival Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

L'association des parents d'élèves des écoles maternelles et élémentaires vous invite à venir chiner derrière le château!

L'association des parents d'élèves des écoles maternelles et élémentaires vous invite à venir chiner derrière le château!

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Esplanade du château Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie +33 6 73 09 86 41

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English :

The Parents’ Association for Preschool and Elementary School Students invites you to come browse for bargains behind the castle!

L’événement Vide-greniers à Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Lacapelle Marival