Vide-greniers à Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival
dimanche 20 septembre 2026 · Lacapelle-Marival
Informations pratiques
Lacapelle-Marival
Vide-greniers à Lacapelle-Marival
Esplanade du château Lacapelle-Marival Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
L'association des parents d'élèves des écoles maternelles et élémentaires vous invite à venir chiner derrière le château!
L'association des parents d'élèves des écoles maternelles et élémentaires vous invite à venir chiner derrière le château!
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Esplanade du château Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie +33 6 73 09 86 41
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English :
The Parents’ Association for Preschool and Elementary School Students invites you to come browse for bargains behind the castle!
L’événement Vide-greniers à Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Lacapelle Marival