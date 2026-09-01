UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lacapelle-Marival

Vide-greniers à Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival

dimanche 20 septembre 2026 · Lacapelle-Marival

Vide-greniers à Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Esplanade du château
Ville
46120 Lacapelle-Marival
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Lacapelle-Marival

Vide-greniers à Lacapelle-Marival

Esplanade du château Lacapelle-Marival Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

L'association des parents d'élèves des écoles maternelles et élémentaires vous invite à venir chiner derrière le château!

L'association des parents d'élèves des écoles maternelles et élémentaires vous invite à venir chiner derrière le château!

  .

Esplanade du château Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie +33 6 73 09 86 41 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Parents’ Association for Preschool and Elementary School Students invites you to come browse for bargains behind the castle!

L’événement Vide-greniers à Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Lacapelle Marival

À voir aussi à Lacapelle-Marival (Lot)