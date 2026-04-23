Lachapelle-Auzac

Vide-greniers à Lachapelle-Auzac

Lachapelle-Auzac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 09:00:00

fin : 2026-05-14 17:00:00

Date(s) :

2026-05-14

L'association des Amis de l'Église de Reyrevignes organise un vide-greniers dans le cadre verdoyant du camping Le Lac Rouge

L'association des Amis de l'Église de Reyrevignes organise un vide-greniers dans le cadre verdoyant du camping Le Lac Rouge. Une buvette et une petite restauration seront proposées aux visiteurs et exposants tout au long de la journée

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Lachapelle-Auzac 46200 Lot Occitanie +33 6 25 94 56 49

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English :

L’association des Amis de l'Église de Reyrevignes organizes a garage sale in the green setting of the campsite Le Lac Rouge

L’événement Vide-greniers à Lachapelle-Auzac Lachapelle-Auzac a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Vallée de la Dordogne