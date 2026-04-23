Vide-greniers à Lachapelle-Auzac Lachapelle-Auzac
Vide-greniers à Lachapelle-Auzac Lachapelle-Auzac jeudi 14 mai 2026.
Lachapelle-Auzac
Vide-greniers à Lachapelle-Auzac
Lachapelle-Auzac Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 09:00:00
fin : 2026-05-14 17:00:00
Date(s) :
2026-05-14
L'association des Amis de l'Église de Reyrevignes organise un vide-greniers dans le cadre verdoyant du camping Le Lac Rouge
L'association des Amis de l'Église de Reyrevignes organise un vide-greniers dans le cadre verdoyant du camping Le Lac Rouge. Une buvette et une petite restauration seront proposées aux visiteurs et exposants tout au long de la journée
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Lachapelle-Auzac 46200 Lot Occitanie +33 6 25 94 56 49
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English :
L’association des Amis de l'Église de Reyrevignes organizes a garage sale in the green setting of the campsite Le Lac Rouge
L’événement Vide-greniers à Lachapelle-Auzac Lachapelle-Auzac a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Vallée de la Dordogne