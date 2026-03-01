Vide-greniers à Laon (ville haute) Laon

Vide-greniers à Laon (ville haute)

9 rue du Bourg Laon Aisne

Gratuit

Début : 2026-03-08 10:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

2026-03-08

Vide-greniers organisé par l’association SOS chats errants

RV à la Maison des Associations de 10h à 17h !

9 rue du Bourg Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 11 26 soschatserrants@yahoo.fr

English :

Garage sale organized by the SOS Stray Cats association

See you at the Maison des Associations from 10am to 5pm!

