Vide-greniers à Laon (ville haute) Laon
Vide-greniers à Laon (ville haute) Laon dimanche 8 mars 2026.
Vide-greniers à Laon (ville haute)
9 rue du Bourg Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 10:00:00
fin : 2026-03-08 17:00:00
Date(s) :
2026-03-08
Vide-greniers organisé par l’association SOS chats errants
RV à la Maison des Associations de 10h à 17h !
9 rue du Bourg Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 11 26 soschatserrants@yahoo.fr
English :
Garage sale organized by the SOS Stray Cats association
See you at the Maison des Associations from 10am to 5pm!
L’événement Vide-greniers à Laon (ville haute) Laon a été mis à jour le 2026-03-03 par OT du Pays de Laon