Vide-Greniers à Latronquière

le Bourg Latronquière Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-07-14 08:00:00

fin : 2025-07-14 18:00:00

Date(s) :

2025-07-14

Venez chiner et dénicher l’objet rare !

Organisé par le syndicat d’initiative .

le Bourg Latronquière 46210 Lot Occitanie si.ohsegala@gmail.com

English :

Come and hunt for the rare item!

German :

Kommen Sie zum Stöbern und finden Sie das seltene Objekt!

Italiano :

Venite a caccia di quell’oggetto raro!

Espanol :

¡Venga a cazar ese objeto raro!

L’événement Vide-Greniers à Latronquière Latronquière a été mis à jour le 2025-07-03 par OT Figeac