Vide-greniers à Les Bâties Les Bâties dimanche 21 septembre 2025.

Mairie Les Bâties Haute-Saône

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Le vide-grenier aura lieu sur la place de la mairie, avec en parallèle restauration et buvette tenus par l’association « Bâties l’Avenir. Pour ceux qui désirent avoir un stand l’emplacement est au prix de 2€ le mètre. .

Mairie Les Bâties 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 70 66 65 88

