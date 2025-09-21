Vide-greniers à Les Bâties Les Bâties
Le vide-grenier aura lieu sur la place de la mairie, avec en parallèle restauration et buvette tenus par l’association « Bâties l’Avenir. Pour ceux qui désirent avoir un stand l’emplacement est au prix de 2€ le mètre. .
Mairie Les Bâties 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 70 66 65 88
