Vide-greniers à l’esplanade de la salle des fêtes d’Agonac Agonac

Vide-greniers à l’esplanade de la salle des fêtes d’Agonac Agonac dimanche 20 juillet 2025.

Vide-greniers à l’esplanade de la salle des fêtes d’Agonac

Esplanade de la salle des fêtes Agonac Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-20

Vide-greniers et marchés aux puces

8h 18h

Entrée gratuite

70 exposants

Restauration et buvette sur place

Informations exposants

70 emplacements maximum

6h30 18h30

Inscription obligatoire 10 euros les 5 mètres

Vide-greniers et marchés aux puces

8h 18h

Entrée gratuite

70 exposants

Restauration et buvette sur place

Informations exposants

70 emplacements maximum

6h30 18h30

Inscription obligatoire 10 euros les 5 mètres .

Esplanade de la salle des fêtes Agonac 24460 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 59 22 82

English : Vide-greniers à l’esplanade de la salle des fêtes d’Agonac

Garage sales and flea markets

8am 6pm

Free admission

70 exhibitors

Food and refreshments on site

Exhibitor information

70 spaces maximum

6.30 a.m. 6.30 p.m

Mandatory registration 10 euros per 5 meters

German : Vide-greniers à l’esplanade de la salle des fêtes d’Agonac

Floh- und Trödelmärkte

8h 18h

Eintritt frei

70 Aussteller

Verpflegung und Getränke vor Ort

Informationen für Aussteller

maximal 70 Standplätze

6.30 Uhr 18.30 Uhr

Anmeldung erforderlich 10 Euro pro 5 Meter

Italiano :

Vendite di garage e mercati delle pulci

dalle 8.00 alle 18.00

Ingresso libero

70 espositori

Cibo e rinfreschi in loco

Informazioni per gli espositori

70 stand al massimo

6.30-18.30

Iscrizione obbligatoria 10 euro per 5 metri

Espanol : Vide-greniers à l’esplanade de la salle des fêtes d’Agonac

Ventas de garaje y mercadillos

de 8h a 18h

Entrada gratuita

70 expositores

Comida y refrescos in situ

Información a los expositores

70 stands como máximo

de 6.30 a 18.30 horas

Inscripción obligatoria 10 euros por 5 metros

L’événement Vide-greniers à l’esplanade de la salle des fêtes d’Agonac Agonac a été mis à jour le 2025-07-11 par OT de Périgueux