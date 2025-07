Vide-greniers à Lissac-et-Mouret Lissac-et-Mouret

Vide-greniers à Lissac-et-Mouret Lissac-et-Mouret dimanche 7 septembre 2025.

Vide-greniers à Lissac-et-Mouret

Salle des fêtes Lissac-et-Mouret Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 09:00:00

fin : 2025-09-07 17:00:00

Date(s) :

2025-09-07

Traditionnel Vide Grenier de Repaire des 2 Vallées.

Exposants, exposantes, chineuses, chineurs, familles, voisins, voisines, retrouvez nous à Lissac-et-Mouret sur les places du village et à la salle des fêtes.

L’occasion est idéale pour vider les placards ou pour préparer la rentrée à petits prix !

Buvette / Vente de sandwiches.

Inscriptions et renseignements par téléphone. .

Salle des fêtes Lissac-et-Mouret 46100 Lot Occitanie +33 6 77 74 74 06

English :

Repaire des 2 Vallées traditional garage sale.

Exhibitors, bargain hunters, families, neighbors, come and meet us in Lissac-et-Mouret, in the village squares and at the village hall.

It’s the perfect opportunity to clear out your closets or prepare for the new school year at low prices!

German :

Traditioneller « Vide Grenier » von Repaire des 2 Vallées.

Aussteller, Ausstellerinnen, Schnäppchenjäger, Familien, Nachbarn, Nachbarinnen, treffen Sie uns in Lissac-et-Mouret auf den Plätzen des Dorfes und im Festsaal.

Die Gelegenheit ist ideal, um die Schränke zu leeren oder den Schulanfang zu kleinen Preisen vorzubereiten!

Italiano :

Tradizionale vendita di garage organizzata da Repaire des 2 Vallées.

Espositori, cacciatori di occasioni, famiglie, vicini di casa, ci trovate a Lissac-et-Mouret nelle piazze del paese e presso il municipio.

È l’occasione perfetta per svuotare gli armadi e prepararsi al nuovo anno scolastico a prezzi bassi!

Espanol :

Tradicional venta de garaje organizada por Repaire des 2 Vallées.

Expositores, cazadores de gangas, familias, vecinos, encuéntrenos en Lissac-et-Mouret en las plazas del pueblo y en el ayuntamiento.

Es la ocasión perfecta para vaciar los armarios y prepararse para el nuevo curso escolar a precios bajos

L’événement Vide-greniers à Lissac-et-Mouret Lissac-et-Mouret a été mis à jour le 2025-07-26 par OT Lacapelle Marival