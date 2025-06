Vide-greniers à Luzech – Luzech 7 septembre 2025 08:00

Lot

Vide-greniers à Luzech Place du canal Luzech Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-07 08:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

2025-09-07

Le comité des fêtes de Luzech organise son vide-greniers le dimanche de la fête.

Place du canal

Luzech 46140 Lot Occitanie +33 5 65 30 72 32

English :

The Comité des fêtes de Luzech is organizing a garage sale on the Sunday of the festival.

German :

Das Festkomitee von Luzech organisiert seinen Flohmarkt am Festsonntag.

Italiano :

Il comitato dei festeggiamenti di Luzech organizza una vendita di garage la domenica della festa.

Espanol :

La comisión de fiestas de Luzech organiza una venta de garaje el domingo de la fiesta.

