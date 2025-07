VIDE-GRENIERS A MALBOUZON Prinsuéjols-Malbouzon

VIDE-GRENIERS A MALBOUZON Prinsuéjols-Malbouzon dimanche 13 juillet 2025.

Route de Nasbinals (Malbouzon) Prinsuéjols-Malbouzon Lozère

2025-07-13

2025-07-13

2025-07-13

☀️Grand Vide-Greniers à Malbouzon !

Venez chiner, découvrir des trésors cachés, et profiter d’un moment convivial en plein air !Objets anciens, vêtements, jouets, livres, déco, et bien plus encore vous attendent tout au long de la journée.

‍ ‍ ‍ Ambiance familiale et chaleureuse

Restauration et bars

Lieu Centre du village de Malbouzon

Date Dimanche 13 juillet

Horaire de 7h à 18h30

Infos et réservation 06 82 16 18 25 .

Route de Nasbinals (Malbouzon) Prinsuéjols-Malbouzon 48270 Lozère Occitanie +33 6 82 16 18 25

English :

GARAGE SALE IN MALBOUZON

German :

FLOHMARKT IN MALBOUZON

Italiano :

VENDITA DI GARAGE A MALBOUZON

Espanol :

VENTA DE GARAJE EN MALBOUZON

