Informations pratiques

Prinsuéjols-Malbouzon

VIDE-GRENIERS A MALBOUZON

Route de Nasbinals (Malbouzon) Prinsuéjols-Malbouzon Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Le Comité d’Animation vous invite à son traditionnel vide-grenier annuel au cœur du charmant village de Malbouzon ! Que vous soyez chineur passionné à la recherche de la perle rare ou simplement désireux de passer une agréable journée dominicale, venez à la rencontre des nombreux exposants.

Pour les exposants L’emplacement est entièrement libre et gratuit. Accueil et installation tout au long de la journée de 07h00 à 18h00. Pour tout renseignement complémentaire, contactez les organisateurs au 06 82 16 18 25. .

Route de Nasbinals (Malbouzon) Prinsuéjols-Malbouzon 48270 Lozère Occitanie +33 6 82 16 18 25

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English :

L’événement VIDE-GRENIERS A MALBOUZON Prinsuéjols-Malbouzon a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien