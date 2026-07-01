VIDE-GRENIERS A MALBOUZON Prinsuéjols-Malbouzon
dimanche 19 juillet 2026 · Prinsuéjols-Malbouzon
Informations pratiques
Prinsuéjols-Malbouzon
VIDE-GRENIERS A MALBOUZON
Route de Nasbinals (Malbouzon) Prinsuéjols-Malbouzon Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Le Comité d’Animation vous invite à son traditionnel vide-grenier annuel au cœur du charmant village de Malbouzon ! Que vous soyez chineur passionné à la recherche de la perle rare ou simplement désireux de passer une agréable journée dominicale, venez à la rencontre des nombreux exposants.
Pour les exposants L’emplacement est entièrement libre et gratuit. Accueil et installation tout au long de la journée de 07h00 à 18h00. Pour tout renseignement complémentaire, contactez les organisateurs au 06 82 16 18 25. .
Route de Nasbinals (Malbouzon) Prinsuéjols-Malbouzon 48270 Lozère Occitanie +33 6 82 16 18 25
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English :
L’événement VIDE-GRENIERS A MALBOUZON Prinsuéjols-Malbouzon a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien