Vide-greniers à Martel Place de la fontanelle Martel
Vide-greniers à Martel Place de la fontanelle Martel dimanche 31 mai 2026.
Vide-greniers à Martel
Place de la fontanelle Avenue de Nassogne Martel Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Le groupe folklorique "La Bourrée des Gariottes" organise son vide-greniers sur la place de la Fontanelle
Venez passer un moment convivial et dénicher une multitude de trésors !
Buvette et restauration sur place
Le groupe folklorique "La Bourrée des Gariottes" organise son vide-greniers sur la place de la Fontanelle
Venez passer un moment convivial et dénicher une multitude de trésors !
Buvette et restauration sur place
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Place de la fontanelle Avenue de Nassogne Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 25 70 21 49
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English :
Le groupe folklorique "La Bourrée des Gariottes" organise son vide-greniers sur la place de la Fontanelle
Venez un moment convivial et dénicher une multitude de trésors!
Buvette et restauration sur place
L’événement Vide-greniers à Martel Martel a été mis à jour le 2026-03-29 par OT Vallée de la Dordogne
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