Vide-greniers à Martel Place de la fontanelle Martel

Vide-greniers à Martel

Place de la fontanelle Avenue de Nassogne Martel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Le groupe folklorique "La Bourrée des Gariottes" organise son vide-greniers sur la place de la Fontanelle

Venez passer un moment convivial et dénicher une multitude de trésors !

Buvette et restauration sur place

Le groupe folklorique "La Bourrée des Gariottes" organise son vide-greniers sur la place de la Fontanelle

Venez passer un moment convivial et dénicher une multitude de trésors !

Buvette et restauration sur place

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Place de la fontanelle Avenue de Nassogne Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 25 70 21 49

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English :

Le groupe folklorique "La Bourrée des Gariottes" organise son vide-greniers sur la place de la Fontanelle

Venez un moment convivial et dénicher une multitude de trésors!

Buvette et restauration sur place

L’événement Vide-greniers à Martel Martel a été mis à jour le 2026-03-29 par OT Vallée de la Dordogne