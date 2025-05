Vide-Greniers à Mauroux – Le Bourg Mauroux, 18 mai 2025 08:00, Mauroux.

Lot

Vide-Greniers à Mauroux Le Bourg La Garenne Mauroux Lot

Début : 2025-05-18 08:00:00

fin : 2025-05-18 17:30:00

2025-05-18

Venez à la recherche de la bonne affaire au vide-greniers organisé par le Comité des Fêtes, dans le cadre de la fête votive

Le Bourg La Garenne

Mauroux 46700 Lot Occitanie +33 6 08 68 20 31

Come to the search of the good deal at the garage sale organized by the Committee of the Festivals, within the framework of the votive festival

Kommen Sie auf die Suche nach einem Schnäppchen beim Flohmarkt, der vom Festkomitee im Rahmen des Votive-Festes organisiert wird

Venite a cercare un affare al mercatino organizzato dal Comité des Fêtes, nell’ambito della festa votiva

Venga a buscar gangas a la venta de garaje organizada por el Comité des Fêtes, en el marco de la fiesta votiva

