Vide-greniers à Monceaux-sur-Dordogne Monceaux-sur-Dordogne
Vide-greniers à Monceaux-sur-Dordogne Monceaux-sur-Dordogne jeudi 14 mai 2026.
Monceaux-sur-Dordogne
Vide-greniers à Monceaux-sur-Dordogne
Monceaux-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Manifestation festive organisée dans le cadre de la fête de l ascension à Monceaux. Cette journée propose des animations conviviales accessibles à tous avec une ambiance festive. Restauration et buvette sont proposées sur place ainsi que des espaces d accueil pour le public. .
Monceaux-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 10 28 16 comitedesfetesdemonceaux@gmail.com
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English : Vide-greniers à Monceaux-sur-Dordogne
L’événement Vide-greniers à Monceaux-sur-Dordogne Monceaux-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-04-28 par Corrèze Tourisme
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