Monceaux-sur-Dordogne

Vide-greniers à Monceaux-sur-Dordogne

Monceaux-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Manifestation festive organisée dans le cadre de la fête de l ascension à Monceaux. Cette journée propose des animations conviviales accessibles à tous avec une ambiance festive. Restauration et buvette sont proposées sur place ainsi que des espaces d accueil pour le public. .

Monceaux-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 10 28 16 comitedesfetesdemonceaux@gmail.com

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English : Vide-greniers à Monceaux-sur-Dordogne

L’événement Vide-greniers à Monceaux-sur-Dordogne Monceaux-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-04-28 par Corrèze Tourisme