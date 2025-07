Vide-greniers à Paillas (Lalbenque) Lalbenque

Vide-greniers à Paillas (Lalbenque) Lalbenque dimanche 28 septembre 2025.

Vide-greniers à Paillas (Lalbenque)

Paillas Lalbenque Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 09:00:00

fin : 2025-09-28 17:00:00

Date(s) :

2025-09-28

Vide-greniers au profit de la restauration de l’église de Paillas !

Un an après le succès du premier vide-greniers de Paillas, l’association Les Amis de Paillas vous invite pour une deuxième édition le 28 septembre 2025 devant l’église de Paillas ! Une petite restauration sera proposée sur place avec un producteur local ainsi qu’une buvette. Venez nombreux !

2,50€ le mètre linéaire .

Paillas Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 6 50 98 95 12 comitedesfetessthilaire46@yahoo.com

English :

Garage sale in aid of the restoration of the Paillas church!

One year after the success of the first garage sale in Paillas, the association Les Amis de Paillas invites you to a second edition on September 28, 2025 in front of the Paillas church! We’ll be serving snacks and refreshments from a local producer. We look forward to seeing you there!

German :

Flohmarkt zu Gunsten der Restaurierung der Kirche von Paillas!

Ein Jahr nach dem Erfolg des ersten Flohmarkts in Paillas lädt Sie der Verein Les Amis de Paillas am 28. September 2025 zu einer zweiten Auflage vor der Kirche in Paillas ein! Vor Ort wird ein kleiner Imbiss mit einem lokalen Produzenten sowie ein Getränkestand angeboten. Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Vendita di garage a favore del restauro della chiesa di Paillas!

Un anno dopo il successo della prima vendita di garage a Paillas, l’associazione Les Amis de Paillas vi invita a una seconda vendita il 28 settembre 2025 davanti alla chiesa di Paillas! Ci sarà uno snack bar con un produttore locale e un punto di ristoro. Non vediamo l’ora di vedervi lì!

Espanol :

Venta de garaje a beneficio de la restauración de la iglesia de Paillas

Un año después del éxito de la primera venta de garaje en Paillas, ¡la asociación Les Amis de Paillas te invita a una segunda el 28 de septiembre de 2025 delante de la iglesia de Paillas! Habrá un tentempié con un productor local y una barra de refrescos. ¡Esperamos verle allí!

