Vide-greniers à Pauillac Pauillac

Vide-greniers à Pauillac Pauillac dimanche 21 septembre 2025.

Vide-greniers à Pauillac

Quais Pauillac Gironde

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

L’association Unis pour les orphelins organise son vide-greniers sur les quais.

Réservé aux particuliers. Sur réservation pour les exposants.

Restauration et buvette sur place.

Jeu de pesée de la corbeille de fruits. .

Quais Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 08 31 20

English :

German : Vide-greniers à Pauillac

Italiano :

Espanol :

L’événement Vide-greniers à Pauillac Pauillac a été mis à jour le 2025-08-23 par OT Médoc-Vignoble