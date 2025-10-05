Vide-greniers à Pauillac Pauillac

Quais Pauillac Gironde

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

2025-10-05

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

L’association de chasse organise son vide-greniers sur les quais.

Sur réservation pour les exposants. Réservé aux particuliers.

Buvette et food-truck sur place. .

Quais Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 20 78 78

L’événement Vide-greniers à Pauillac Pauillac a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Médoc-Vignoble