Vide-greniers à Pauillac Pauillac

Vide-greniers à Pauillac

Vide-greniers à Pauillac Pauillac dimanche 12 octobre 2025.

Vide-greniers à Pauillac

Quais Pauillac Gironde

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12

Date(s) :
2025-10-12

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’association Nova’Humanité organise son vide-greniers associatif sur les quais.
Réservé aux particuliers. Sur réservation pour les exposants.
Restauration salée et sucrée sur place.   .

Quais Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 87 85 21  novahumanite@gmail.com

English : Vide-greniers à Pauillac

German : Vide-greniers à Pauillac

Italiano :

Espanol : Vide-greniers à Pauillac

L’événement Vide-greniers à Pauillac Pauillac a été mis à jour le 2025-10-02 par OT Médoc-Vignoble