La commune de Puybrun accueille une grande brocante et vide-greniers organisée par l’U.S.P.T. L’occasion idéale pour chiner, dénicher des trésors et passer un moment sympathique en famille ou entre amis

Puybrun 46130 Lot Occitanie

English :

The commune of Puybrun hosts a large-scale flea market and garage sale organized by the U.S.P.T.. It’s the perfect opportunity to bargain-hunt, unearth treasures and spend some quality time with family and friends

German :

In der Gemeinde Puybrun findet ein großer Trödel- und Flohmarkt statt, der von der U.S.P.T. organisiert wird. Die ideale Gelegenheit, um zu stöbern, Schätze zu finden und einen netten Moment mit der Familie oder Freunden zu verbringen

Italiano :

Il comune di Puybrun ospita un grande mercato delle pulci e un mercatino dell’usato organizzato dall’U.S.P.T. È l’occasione perfetta per andare a caccia di occasioni, scovare tesori e trascorrere un po’ di tempo con la famiglia e gli amici

Espanol :

El municipio de Puybrun acoge un gran mercadillo y venta de garaje organizado por la U.S.P.T. Es la ocasión perfecta para buscar gangas, desenterrar tesoros y pasar un buen rato con la familia y los amigos

L’événement Vide-greniers à Puybrun Puybrun a été mis à jour le 2025-05-08 par OT Vallée de la Dordogne