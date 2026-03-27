Vide-greniers à Saint-Clément-des-Levées

Saint-Clément-des-Levées Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

L’APE de l’école Yvonne Lombard de Saint-Clément-des-Levées a le plaisir de vous convier à son vide-greniers.

Animation musicale, château gonflable et buvette & restauration sur place.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 26 avril 2026 de 9h à 18h. .

Saint-Clément-des-Levées 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 76 76 63 56 ape.saintclement@gmail.com

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English :

The APE of the Yvonne Lombard school in Saint-Clément-des-Levées is pleased to invite you to its garage sale.

L’événement Vide-greniers à Saint-Clément-des-Levées Saint-Clément-des-Levées a été mis à jour le 2026-03-27 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME