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Vide-greniers à Saint-Martin-la-Méanne Saint-Martin-la-Méanne

mardi 14 juillet 2026 · Saint-Martin-la-Méanne

Vide-greniers à Saint-Martin-la-Méanne Saint-Martin-la-Méanne

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Route d'Argentat
Ville
19320 Saint-Martin-la-Méanne
Département
Corrèze
Tarif

Saint-Martin-la-Méanne

Vide-greniers à Saint-Martin-la-Méanne

Route d’Argentat Saint-Martin-la-Méanne Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Le Comité des fêtes organise un vide-greniers dans les rues du village, dans le cadre de la journée festive du 14 juillet.   .

Route d’Argentat Saint-Martin-la-Méanne 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 01 01 04 

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English : Vide-greniers à Saint-Martin-la-Méanne

L’événement Vide-greniers à Saint-Martin-la-Méanne Saint-Martin-la-Méanne a été mis à jour le 2026-07-03 par Corrèze Tourisme