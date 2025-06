Vide-greniers à Saint-Martin-Labouval Saint-Martin-Labouval 13 juillet 2025 07:00

Lot

Vide-greniers à Saint-Martin-Labouval Place du village Saint-Martin-Labouval Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 07:00:00

fin : 2025-07-13 17:00:00

Date(s) :

2025-07-13

Vide grenier ouvert aux professionnel et aux particuliers dans le cadre de la fête du village.

8 h déjeuner aux tripoux, ou viennoiserie

buvettes et glaces toute la journée

petite restauration

14h 16h30 animations pour les enfants .

Place du village

Saint-Martin-Labouval 46330 Lot Occitanie videgreniersml46@gmail.com

English :

Flea market open to professionals and individuals as part of the village festival.

German :

Italiano :

Mercatino delle pulci aperto a professionisti e privati nell’ambito della festa del paese.

Espanol :

Rastro abierto a profesionales y particulares en el marco de las fiestas del pueblo.

