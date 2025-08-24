Vide-greniers à Saint-Sauveur Château Hourtin-Ducasse Saint-Sauveur
Vide-greniers à Saint-Sauveur Château Hourtin-Ducasse Saint-Sauveur dimanche 24 août 2025.
Vide-greniers à Saint-Sauveur
Château Hourtin-Ducasse 3 route de la chatole Saint-Sauveur Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-24
fin : 2025-08-24
Date(s) :
2025-08-24
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Le château Hourtin-Ducasse accueille un vide-greniers au sein du domaine.
Découvrez les trésors des exposants ainsi que l’exposition de l’artiste Hu Lie dans le chai à barriques.
Restauration sur place avec un food-truck et dégustation gratuites des vins du château toutes les 30 minutes.
Sur inscription pour les exposants, qui seront accueillis dès 7h le jour même. .
Château Hourtin-Ducasse 3 route de la chatole Saint-Sauveur 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 56 92
English : Vide-greniers à Saint-Sauveur
German : Vide-greniers à Saint-Sauveur
Italiano :
Espanol :
L’événement Vide-greniers à Saint-Sauveur Saint-Sauveur a été mis à jour le 2025-08-06 par OT Médoc-Vignoble