Vide-greniers à Saint-Sauveur Château Hourtin-Ducasse Saint-Sauveur

Vide-greniers à Saint-Sauveur Château Hourtin-Ducasse Saint-Sauveur dimanche 24 août 2025.

Vide-greniers à Saint-Sauveur

Château Hourtin-Ducasse 3 route de la chatole Saint-Sauveur Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-24

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-24

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Le château Hourtin-Ducasse accueille un vide-greniers au sein du domaine.

Découvrez les trésors des exposants ainsi que l’exposition de l’artiste Hu Lie dans le chai à barriques.

Restauration sur place avec un food-truck et dégustation gratuites des vins du château toutes les 30 minutes.

Sur inscription pour les exposants, qui seront accueillis dès 7h le jour même. .

Château Hourtin-Ducasse 3 route de la chatole Saint-Sauveur 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 56 92

English : Vide-greniers à Saint-Sauveur

German : Vide-greniers à Saint-Sauveur

Italiano :

Espanol :

L’événement Vide-greniers à Saint-Sauveur Saint-Sauveur a été mis à jour le 2025-08-06 par OT Médoc-Vignoble