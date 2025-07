Vide-Greniers à Saint-Simon Saint-Simon

Vide-Greniers à Saint-Simon Saint-Simon vendredi 8 août 2025.

Vide-Greniers à Saint-Simon

Saint-Simon Lot

Début : 2025-08-08 16:00:00

fin : 2025-08-08 22:00:00

2025-08-08

Venez chiner en fin de journée dans un cadre champêtre !

Vide-greniers organisé par le Comité d’Animation de St Simon

Tarif: 3€ les 5m 5€ les 10m

Gratuit pour les visiteurs. Buvette et restauration proposées. .

Saint-Simon 46320 Lot Occitanie +33 6 23 67 12 01 comitedanimationsaintsimon46@gmail.com

English :

Come and bargain hunt at the end of the day!

Garage sale organized by the Comité d’Animation de St Simon

German :

Kommen Sie am Ende des Tages zum Stöbern in einer ländlichen Umgebung!

Flohmarkt organisiert vom Comité d’Animation de St Simon

Italiano :

Venite a contrattare a fine giornata in un ambiente rurale!

Vendita di garage organizzata dal Comitato di animazione di St Simon

Espanol :

¡Ven a regatear al final del día en un entorno rural!

Venta de garaje organizada por el Comité de Animación de St Simon

