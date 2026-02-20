Vide-Greniers à Saint-Simon Saint-Simon
Vide-Greniers à Saint-Simon Saint-Simon dimanche 26 avril 2026.
le bourg Saint-Simon Lot
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
2026-04-26
Le comité d animation de Saint Simon organise un vide greniers ouvert aux particuliers et aux professionnels. Les exposants peuvent proposer à la vente des objets d occasion, vêtements, jouets, livres, mobilier et divers articles.
le bourg Saint-Simon 46320 Lot Occitanie +33 6 23 67 12 01 comitedanimationsaintsimon46@gmail.com
