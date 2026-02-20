Vide-Greniers à Saint-Simon

le bourg Saint-Simon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Le comité d animation de Saint Simon organise un vide greniers ouvert aux particuliers et aux professionnels

Le comité d animation de Saint Simon organise un vide greniers ouvert aux particuliers et aux professionnels. Les exposants peuvent proposer à la vente des objets d occasion, vêtements, jouets, livres, mobilier et divers articles.

.

le bourg Saint-Simon 46320 Lot Occitanie +33 6 23 67 12 01 comitedanimationsaintsimon46@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le comité d’animation de Saint Simon organise un vide greniers ouvert aux particuliers et aux professionnels

L’événement Vide-Greniers à Saint-Simon Saint-Simon a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Lacapelle Marival