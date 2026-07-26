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Vide-greniers à Sainte-Mondane Sainte-Mondane

samedi 15 août 2026 · Sainte-Mondane

Vide-greniers à Sainte-Mondane Sainte-Mondane

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Route de Fénelon
Ville
24370 Sainte-Mondane
Département
Dordogne
Tarif

Sainte-Mondane

Vide-greniers à Sainte-Mondane

Route de Fénelon Sainte-Mondane Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :
2026-08-15

L’Amicale Laïque de Sainte-Mondane organise son traditionnel vide-greniers le long de la route du château de Fénelon. De 8h à 18h, venez chiner parmi les nombreux stands proposés par les exposants et dénicher objets anciens, livres, vêtements, jouets, décoration ou bonnes affaires en tout genre. Tout au long de la journée, une petite restauration sera disponible sur place pour permettre aux visiteurs de prolonger ce moment de convivialité. Que vous soyez exposant ou amateur de brocante, ce rendez-vous estival est l’occasion idéale de partager une journée placée sous le signe de la découverte et des rencontres.   .

Route de Fénelon Sainte-Mondane 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 01 52 79 

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English : Vide-greniers à Sainte-Mondane

L’événement Vide-greniers à Sainte-Mondane Sainte-Mondane a été mis à jour le 2026-07-26 par OT du pays de Fénelon

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