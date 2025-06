Vide-greniers à Tauriac – Tauriac 15 juin 2025 07:30

Lot

Vide-greniers à Tauriac Le Bourg Tauriac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-15 07:30:00

fin : 2025-06-15 18:00:00

Date(s) :

2025-06-15

Le comité des fêtes de Tauriac organise un vide-greniers sur la place et le parking du plan d’eau. Restauration et buvette sont proposées sur place. Un rendez-vous apprécié des chineurs et des familles

.

Le Bourg

Tauriac 46130 Lot Occitanie +33 6 43 90 68 21 comitedesfestestauriac46@gmail.com

English :

The Tauriac festival committee is organizing a garage sale in the square and parking lot around the lake. Food and refreshments will be available on site. A popular event for bargain hunters and families alike

German :

Das Festkomitee von Tauriac organisiert einen Flohmarkt auf dem Platz und dem Parkplatz des Plan d’eau. Vor Ort werden Speisen und Getränke angeboten. Ein beliebter Treffpunkt für Schnäppchenjäger und Familien

Italiano :

Il Comitato della Festa di Tauriac organizza una vendita di garage nella piazza e nel parcheggio intorno al lago. Sul posto saranno disponibili cibo e bevande. Un evento molto apprezzato da chi è a caccia di occasioni e dalle famiglie

Espanol :

El Comité de Fiestas de Tauriac organiza una venta de garaje en la plaza y el aparcamiento que rodean el lago. Habrá comida y refrescos. Un acontecimiento popular para los cazadores de gangas y las familias

L’événement Vide-greniers à Tauriac Tauriac a été mis à jour le 2025-06-09 par OT Vallée de la Dordogne