Vide-greniers à Trespoux-Rassiels Trespoux-Rassiels

Le Tennis-Club de Trespoux organise son traditionnel vide-greniers le dimanche 12 avril 2026 sous la halle de Trespoux

Le Tennis-Club de Trespoux organise son traditionnel vide-greniers le dimanche 12 avril 2026 sous la halle de Trespoux. Installé dans un cadre convivial, cet événement est l’occasion de chiner, vendre et partager un moment agréable au cœur du village.

La halle Trespoux-Rassiels 46090 Lot Occitanie +33 5 65 30 11 38 andraljean-louis@orange.fr

The Tennis-Club de Trespoux is organizing its traditional garage sale on Sunday, April 12, 2026 at the Trespoux covered market

