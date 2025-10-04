Vide-greniers Abjat-sur-Bandiat
Vide-greniers Abjat-sur-Bandiat samedi 4 octobre 2025.
Vide-greniers
Abjat-sur-Bandiat Dordogne
Tarif : – –
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Exposants 1€ le mètre linéaire, réservation obligatoire.
Abjat-sur-Bandiat 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 81 01
English : Vide-greniers
Exhibitors 1? per linear metre, booking essential.
German : Vide-greniers
Aussteller 1? pro laufendem Meter, Reservierung erforderlich.
Italiano :
Espositori 1? al metro lineare, prenotazione obbligatoria.
Espanol : Vide-greniers
Expositores 1? por metro lineal, imprescindible reservar.
L’événement Vide-greniers Abjat-sur-Bandiat a été mis à jour le 2025-09-19 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin