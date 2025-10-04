Vide-greniers Abjat-sur-Bandiat

Vide-greniers

Vide-greniers Abjat-sur-Bandiat samedi 4 octobre 2025.

Vide-greniers

Abjat-sur-Bandiat Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04

Date(s) :
2025-10-04

Exposants 1€ le mètre linéaire, réservation obligatoire.
Exposants 1€ le mètre linéaire, réservation obligatoire.   .

Abjat-sur-Bandiat 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 81 01 

English : Vide-greniers

Exhibitors 1? per linear metre, booking essential.

German : Vide-greniers

Aussteller 1? pro laufendem Meter, Reservierung erforderlich.

Italiano :

Espositori 1? al metro lineare, prenotazione obbligatoria.

Espanol : Vide-greniers

Expositores 1? por metro lineal, imprescindible reservar.

L’événement Vide-greniers Abjat-sur-Bandiat a été mis à jour le 2025-09-19 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin