Vide-greniers Aérofit à Pauillac Pauillac dimanche 12 avril 2026.
Quais Pauillac Gironde
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-04-12
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Aérofit Pauillac organise son vide-greniers sur les quais.
Réservé aux particuliers. Sur réservation pour les exposants.
Restauration et buvette sur place. .
Quais Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 07 90 22
