Agey

Vide-greniers

Jardin du Soleil Agey Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 07:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Vide-greniers organisé par l’association la Source sur le site du Jardin du Soleil à AGEY

Horaires de 7h à 17h

Espace buvette restauration

Ouverture à 6h30 pour les exposants 2 € le mètre linéaire Placement libre

Renseignements et inscriptions par SMS au 06.06.67.01.79 ou au 06.10.78.25.96 .

Jardin du Soleil Agey 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 06 67 01 79

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Agey a été mis à jour le 2026-05-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)