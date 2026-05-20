Vide-greniers Agey
Vide-greniers Agey samedi 6 juin 2026.
Agey
Vide-greniers
Jardin du Soleil Agey Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 07:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Vide-greniers organisé par l’association la Source sur le site du Jardin du Soleil à AGEY
Horaires de 7h à 17h
Espace buvette restauration
Ouverture à 6h30 pour les exposants 2 € le mètre linéaire Placement libre
Renseignements et inscriptions par SMS au 06.06.67.01.79 ou au 06.10.78.25.96 .
Jardin du Soleil Agey 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 06 67 01 79
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Agey a été mis à jour le 2026-05-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)