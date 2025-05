Vide greniers – Aignan, 15 juin 2025 08:00, Aignan.

Gers

Vide greniers AIGNAN Aignan Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-15 08:00:00

fin : 2025-06-15 18:00:00

Date(s) :

2025-06-15

Ce vide-greniers est l’occasion parfaite pour dénicher des trésors à petit prix tout en contribuant à une démarche écoresponsable. Venez faire de bonnes affaires, échanger avec les vendeurs, et peut-être repartir avec un objet unique qui racontera une histoire.

Buvette et restauration sur place.

.

AIGNAN

Aignan 32290 Gers Occitanie +33 5 62 09 90 53 aignan@wanadoo.fr

English :

This garage sale is the perfect opportunity to unearth treasures at low prices, while contributing to an eco-responsible approach. Come and grab a bargain, chat with the sellers, and maybe leave with a unique object that will tell a story.

Refreshments and catering on site.

German :

Dieser Flohmarkt ist die perfekte Gelegenheit, um Schätze zu kleinen Preisen zu finden und gleichzeitig zu einem umweltbewussten Handeln beizutragen. Kommen Sie und machen Sie Schnäppchen, tauschen Sie sich mit den Verkäufern aus und nehmen Sie vielleicht ein einzigartiges Objekt mit, das eine Geschichte erzählt.

Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Questo mercatino dell’usato è l’occasione perfetta per scovare tesori a prezzi bassi, contribuendo al contempo a un approccio eco-responsabile. Venite a fare qualche affare, chiacchierate con i venditori e magari tornate a casa con un oggetto unico che vi racconterà una storia.

Rinfresco e cibo in loco.

Espanol :

Esta venta de garaje es la oportunidad perfecta para desenterrar tesoros a bajo precio y contribuir al mismo tiempo a un planteamiento ecorresponsable. Ven y hazte con una ganga, charla con los vendedores y quizás te vayas a casa con un objeto único que te contará una historia.

Refrescos y comida in situ.

