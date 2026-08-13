AGENDA · Aillant-sur-Milleron
Vide-greniers Aillant-sur-Milleron
dimanche 20 septembre 2026 · Aillant-sur-Milleron
Informations pratiques
Aillant-sur-Milleron
Vide-greniers
Aillant-sur-Milleron Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 07:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Vide-greniers à partir de 7h
Vide-greniers à partir de 7h. Restauration et buvette sur place. Exposition de voitures anciennes. Renseignements 07 89 27 41 84 .
Aillant-sur-Milleron 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 89 27 41 84
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English :
Yard sales starting at 7 a.m.
L’événement Vide-greniers Aillant-sur-Milleron a été mis à jour le 2026-08-13 par OT GATINAIS SUD