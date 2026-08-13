Informations pratiques

Aillant-sur-Milleron

Vide-greniers

Aillant-sur-Milleron Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 07:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Vide-greniers à partir de 7h

Vide-greniers à partir de 7h. Restauration et buvette sur place. Exposition de voitures anciennes. Renseignements 07 89 27 41 84 .

Aillant-sur-Milleron 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 89 27 41 84

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English :

Yard sales starting at 7 a.m.

L’événement Vide-greniers Aillant-sur-Milleron a été mis à jour le 2026-08-13 par OT GATINAIS SUD