Vide-greniers Théâtre des Roches Alise-Sainte-Reine
Vide-greniers Théâtre des Roches Alise-Sainte-Reine dimanche 2 août 2026.
Alise-Sainte-Reine
Vide-greniers
Théâtre des Roches Allée Félix Kir Alise-Sainte-Reine Côte-d’Or
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 07:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Buvette & restauration. Repli à la salle des fêtes en cas de pluie. .
Théâtre des Roches Allée Félix Kir Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 43 37 22 86
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Alise-Sainte-Reine a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Pays d’Alésia et de la Seine | 2*
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