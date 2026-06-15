Vide-greniers Théâtre des Roches Alise-Sainte-Reine

Alise-Sainte-Reine

Vide-greniers

Théâtre des Roches Allée Félix Kir Alise-Sainte-Reine Côte-d’Or

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 07:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Buvette & restauration. Repli à la salle des fêtes en cas de pluie. .

Théâtre des Roches Allée Félix Kir Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 43 37 22 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Alise-Sainte-Reine a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Pays d’Alésia et de la Seine | 2*