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Vide-greniers Théâtre des Roches Alise-Sainte-Reine

Vide-greniers Théâtre des Roches Alise-Sainte-Reine dimanche 2 août 2026.

Lieu : Théâtre des Roches

Adresse : Allée Félix Kir

Ville : 21150 Alise-Sainte-Reine

Département : Côte-d'Or

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 2 2 2 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Alise-Sainte-Reine

Vide-greniers

Théâtre des Roches Allée Félix Kir Alise-Sainte-Reine Côte-d’Or

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 07:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Buvette & restauration. Repli à la salle des fêtes en cas de pluie.   .

Théâtre des Roches Allée Félix Kir Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 43 37 22 86 

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Alise-Sainte-Reine a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Pays d’Alésia et de la Seine | 2*

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