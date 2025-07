Vide greniers Allègre

Vide greniers Allègre dimanche 17 août 2025.

Vide greniers

le bourg Allègre Haute-Loire

Début : Dimanche 2025-08-17

fin : 2025-08-17

2025-08-17

Le grand vide grenier estival d’Allègre se déroule comme chaque année au centre-bourg.

Allègre Festivités proposera un stand de restauration.

le bourg Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 74 41 04

English :

Allègre’s big summer garage sale takes place as every year in the town center.

Allègre Festivités will be setting up a food stand.

German :

Der große sommerliche Flohmarkt von Allègre findet wie jedes Jahr im Zentrum des Ortes statt.

Allègre Festivités wird einen Imbissstand anbieten.

Italiano :

Il grande mercatino estivo di Allègre si svolge, come ogni anno, nel centro del paese.

Allègre Festivités avrà uno stand gastronomico.

Espanol :

Como todos los años, el gran mercadillo de verano de Allègre se celebra en el centro de la ciudad.

Allègre Festivités contará con un puesto de comida.

L’événement Vide greniers Allègre a été mis à jour le 2025-07-04 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay