Vide-greniers

Salle polyvalente Amance Aube

Tarif : – – Eur

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 07:00:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Amateur d’objets anciens ? Venez chiner parmi les étals des exposants du vide-grenier d’Amance ! Organisé par les sapeurs pompiers du village, vous pourrez également profiter d’une buvette et de restauration sur place. La sortie parfaite pour occuper votre dimanche ! Et n’ayez crainte de la pluie cela se déroule au sein de la salle polyvalente du village.

#videgreniers2026 1 .

Salle polyvalente Amance 10140 Aube Grand Est +33 6 43 39 69 13

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English :

L’événement Vide-greniers Amance a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne