Amfreville

Vide-greniers

Le Plain Amfreville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 07:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Venez chiner des objets en tous genres pendant ce vide-greniers à Amfreville.

Venez chiner des objets en tous genres pendant ce vide-greniers à Amfreville, organisé par le football club.

Informations exposants ouverture 6h. 5€ le mètre. .

Le Plain Amfreville 14860 Calvados Normandie 581916@lfnfoot.com

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English : Vide-greniers

Come and bargain for all kinds of items at this garage sale in Amfreville, organized by the soccer club.

Exhibitor information: opening time 6 a.m. 5? a metre.

L’événement Vide-greniers Amfreville a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge