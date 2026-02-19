Vide-greniers Amfreville
Vide-greniers Amfreville dimanche 5 juillet 2026.
Amfreville
Vide-greniers
Le Plain Amfreville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 07:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Venez chiner des objets en tous genres pendant ce vide-greniers à Amfreville.
Venez chiner des objets en tous genres pendant ce vide-greniers à Amfreville, organisé par le football club.
Informations exposants ouverture 6h. 5€ le mètre. .
Le Plain Amfreville 14860 Calvados Normandie 581916@lfnfoot.com
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English : Vide-greniers
Come and bargain for all kinds of items at this garage sale in Amfreville, organized by the soccer club.
Exhibitor information: opening time 6 a.m. 5? a metre.
L’événement Vide-greniers Amfreville a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge
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