Vide-greniers Amicale Sainte-Anne La Mariole Ancenis-Saint-Géréon dimanche 21 septembre 2025.
Rue Alfred de Musset Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Début : 2025-09-21 07:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-21
Vide-greniers oragnisé par l’Amicale Sainte-Anne La Mariole
5 mètres 10€
Restauration
Café offert à l’inscription. .
Rue Alfred de Musset Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire darnodarves@hotmail.fr
English :
Garage sale organized by Amicale Sainte-Anne La Mariole
German :
Vide-greniers oragnisé par l’Amicale Sainte-Anne La Mariole (Flohmarkt)
Italiano :
Vendita di garage organizzata da Amicale Sainte-Anne La Mariole
Espanol :
Venta de garaje organizada por Amicale Sainte-Anne La Mariole
L’événement Vide-greniers Amicale Sainte-Anne La Mariole Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-08-27 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis