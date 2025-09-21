Vide-greniers Amicale Sainte-Anne La Mariole Ancenis-Saint-Géréon

Rue Alfred de Musset Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Début : 2025-09-21 07:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Vide-greniers oragnisé par l’Amicale Sainte-Anne La Mariole
5 mètres 10€
Restauration
Café offert à l’inscription.   .

Rue Alfred de Musset Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire   darnodarves@hotmail.fr

English :

Garage sale organized by Amicale Sainte-Anne La Mariole

German :

Vide-greniers oragnisé par l’Amicale Sainte-Anne La Mariole (Flohmarkt)

Italiano :

Vendita di garage organizzata da Amicale Sainte-Anne La Mariole

Espanol :

Venta de garaje organizada por Amicale Sainte-Anne La Mariole

L’événement Vide-greniers Amicale Sainte-Anne La Mariole Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-08-27 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis