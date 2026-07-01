Vide-greniers annuel du Villars Le Villars

Informations pratiques

Le Villars

Vide-greniers annuel du Villars

Place du Villars et ses rues adjacentes Le Villars Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

VIDE-GRENIERS ANNUEL DU VILLARS

Mots clés Brocante Les Amis du Villars Dimanche 19 juillet 2026 Mètre linéaire Entrée gratuite Buvette Petite restauration Parking WC publics Personnes handicapées.

L’association Les Amis du Villars organise sa 4ème brocante après la fin de la COVID et se tiendra le dimanche 19 juillet 2026 de 6h à 20h sur la place de l’église du village situé à 3 km au sud de Tournus.

Pour les exposants, le mètre linéaire est fixé à 2 Euros, et l’entrée est gratuite pour les visiteurs.

Gérés et animés par l’association, et pour la satisfaction des exposants et des visiteurs, une buvette proposera vins, bières, sodas, eaux minérales et café ; tandis qu’un stand de petite restauration assurera la vente de frites, de saucisses, de hotdogs, de brioche et de crêpes.

Pour compléter ces prestations, la Mairie du Villars met à disposition de tous un parking et des toilettes publiques dont une pour les personnes en situation de handicap.

Venez nombreux pour exposer et chiner !

Les bénéfices générés par cet évènement iront au profit de l’association Les Amis du Villars pour financer les activités sont brièvement listées ci-après.

L’ASSOCIATION LES AMIS DU VILLARS

Les Amis du Villars est une association dont les actions sont orientées vers

• La conservation du patrimoine culturel, artistique et archéologique de la commune, en particulier de ses monuments historiques.

• La contribution au développement touristique et culturel de la commune.

• Le développement des relations amicales entre les Vlérons.

Ses revenus sont essentiellement constitués des adhésions, des dons et des bénéfices du vide-grenier et du challenge Bornet (concours de boules) organisés chaque année aux mois de juillet et août.

L’association a ainsi pu contribuer en 2017 à la restauration du piédestal et de la croix qu’il supporte au centre de la place du village et à la réfection du portail d’entrée de la nef des Bénédictines.

Au plan culturel, on peut mentionner la conférence Gabriel Voisin , le recueil de documents anciens (cartes postales, photos, etc.), un recensement des œuvres de Désiré Mathivet (statues et terres cuites) l’élaboration d’un recueil sur le petit patrimoine et une étude en cours sur la chronologie de construction de l’église, avec ses deux nefs, et des deux prieurés adjacents.

Pour l’amélioration du cadre de vie, elle organise le fleurissement de la commune.

Elle a également mobilisé des volontaires pour commencer à dégager le lavoir situé au pied du prieuré, complètement ensablé et disparu sous les herbes.

Chaque année, au mois d’août elle organise le challenge André Bornet, concours amical de boules réservé aux Vlérons et à leurs amis.

Enfin, elle est en charge des journées du patrimoine et assure à la demande des visites guidées de l’église, des prieurés et du village.

Soyez les bienvenus chez Les Amis du Villars ! .

Place du Villars et ses rues adjacentes Le Villars 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 38 41 58 nouvellethugues@gmail.com

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English : Vide-greniers annuel du Villars

L’événement Vide-greniers annuel du Villars Le Villars a été mis à jour le 2026-06-27 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II