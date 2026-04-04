Vide-greniers Argançon
Vide-greniers Argançon dimanche 31 mai 2026.
Argançon
Vide-greniers
Argançon Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 07:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Vous aimez chiner ? Venez dénicher de beaux objets sur le vide-grenier proposé par le comité des fêtes d’Argançon. Vous pourrez fouiller les étals de 70 exposants pendant toute une journée, à la recherche de la trouvaille du siècle !
Place aux bonnes affaires !
#videgreniers2026 .
Argançon 10140 Aube Grand Est patricia.petouchkoff@orange.fr
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English :
L’événement Vide-greniers Argançon a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne