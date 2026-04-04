Argançon

Vide-greniers

Argançon Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 07:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Vous aimez chiner ? Venez dénicher de beaux objets sur le vide-grenier proposé par le comité des fêtes d’Argançon. Vous pourrez fouiller les étals de 70 exposants pendant toute une journée, à la recherche de la trouvaille du siècle !

Place aux bonnes affaires !

#videgreniers2026 .

Argançon 10140 Aube Grand Est patricia.petouchkoff@orange.fr

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English :

L’événement Vide-greniers Argançon a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne