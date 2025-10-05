Vide-greniers Place centrale Artagnan

Vide-greniers Place centrale Artagnan dimanche 5 octobre 2025.

Vide-greniers

Place centrale ARTAGNAN Artagnan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 08:00:00

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Une journée de bonnes affaires et de convivialité l’association l’amicale d’Artagnan organise un vide-greniers.

Cet événement est une belle occasion de chiner en famille ou entre amis, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Sur place, un point de restauration et une buvette seront proposés pour permettre aux visiteurs de profiter pleinement de leur journée.

L’entrée est libre et le stationnement est facilité à proximité du site.

.

Place centrale ARTAGNAN Artagnan 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 22 82 31 14 lamicaledartagnan@outlook.fr

English :

A day of bargains and conviviality: the association l’amicale d’Artagnan organizes a garage sale.

This event is a great opportunity to bargain-hunt with family and friends, in a warm and friendly atmosphere. On-site refreshments and refreshment stands will enable visitors to make the most of their day.

Admission is free, and parking is easy close to the site.

German :

Ein Tag voller Schnäppchen und Geselligkeit: Der Verein l’amicale d’Artagnan organisiert einen Flohmarkt.

Diese Veranstaltung ist eine gute Gelegenheit, mit der Familie oder mit Freunden in einer warmen und geselligen Atmosphäre zu stöbern. Vor Ort werden ein Imbiss und ein Getränkestand angeboten, damit die Besucher ihren Tag in vollen Zügen genießen können.

Der Eintritt ist frei und es gibt Parkmöglichkeiten in der Nähe des Veranstaltungsortes.

Italiano :

Una giornata all’insegna delle occasioni e della convivialità: l’associazione l’amicale d’Artagnan organizza un mercatino dell’usato.

È un’ottima occasione per fare affari con la famiglia e gli amici in un’atmosfera calda e amichevole. Saranno disponibili punti di ristoro sul posto per aiutare i visitatori a sfruttare al meglio la giornata.

L’ingresso è gratuito e il parcheggio è disponibile vicino al sito.

Espanol :

Un día de gangas y convivencia: la asociación l’amicale d’Artagnan organiza una venta de garaje.

Es una gran oportunidad para buscar gangas con la familia y los amigos en un ambiente cálido y acogedor. Habrá refrescos y chiringuitos in situ para que los visitantes aprovechen al máximo la jornada.

La entrada es gratuita y hay aparcamiento cerca del recinto.

L’événement Vide-greniers Artagnan a été mis à jour le 2025-09-18 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65