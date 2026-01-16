Vide greniers Artisanat Saint-Hilaire-de-Villefranche

Vide greniers Artisanat

Salle polyvalente Saint-Hilaire-de-Villefranche Charente-Maritime

Début : 2026-02-15 08:00:00

fin : 2026-02-15 18:00:00

2026-02-15

Pour partager un moment de convivialité dans toute la simplicité.

Salle polyvalente Saint-Hilaire-de-Villefranche 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 44 53 62 marie-helene.vinet@wanadoo.fr

English :

To share a moment of conviviality in all simplicity.

