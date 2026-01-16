Vide greniers Artisanat Saint-Hilaire-de-Villefranche
Vide greniers Artisanat Saint-Hilaire-de-Villefranche dimanche 15 février 2026.
Vide greniers Artisanat
Salle polyvalente Saint-Hilaire-de-Villefranche Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 08:00:00
fin : 2026-02-15 18:00:00
Date(s) :
2026-02-15
Pour partager un moment de convivialité dans toute la simplicité.
.
Salle polyvalente Saint-Hilaire-de-Villefranche 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 44 53 62 marie-helene.vinet@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To share a moment of conviviality in all simplicity.
L’événement Vide greniers Artisanat Saint-Hilaire-de-Villefranche a été mis à jour le 2026-01-16 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme