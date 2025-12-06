Vide-greniers Rue Ernest Fourneau Ascain

Vide-greniers

Rue Ernest Fourneau Fronton Pampi Laduche Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Vêtements, objets, bibelots…

En cas de pluie le vide-greniers sera annulé. .

+33 6 38 83 37 99 apelsaintemarieascain@gmail.com

L’événement Vide-greniers Ascain a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme Pays Basque