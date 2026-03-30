Vide greniers Astaffort
Vide greniers Astaffort dimanche 12 avril 2026.
Vide greniers
82 ZI de Bordeneuve Astaffort Lot-et-Garonne
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Vide-greniers Oh bonheur !.
Nous attendons nos chères petits aventuriers de 11h à 12h, pour participer à la chasse aux Œufs de Pâques.
Vide-greniers Oh bonheur !.
Nous attendons nos chères petits aventuriers de 11h à 12h, pour participer à la chasse aux Œufs de Pâques. .
82 ZI de Bordeneuve Astaffort 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 91 19 10
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English : Vide greniers
Garage sale: Oh joy!
We’re expecting our little adventurers from 11am to 12pm, to take part in the Easter egg hunt.
L’événement Vide greniers Astaffort a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Destination Agen
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