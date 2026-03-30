Vide greniers

82 ZI de Bordeneuve Astaffort Lot-et-Garonne

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Vide-greniers Oh bonheur !.

Nous attendons nos chères petits aventuriers de 11h à 12h, pour participer à la chasse aux Œufs de Pâques.

Vide-greniers Oh bonheur !.

Nous attendons nos chères petits aventuriers de 11h à 12h, pour participer à la chasse aux Œufs de Pâques. .

82 ZI de Bordeneuve Astaffort 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 91 19 10

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English : Vide greniers

Garage sale: Oh joy!

We’re expecting our little adventurers from 11am to 12pm, to take part in the Easter egg hunt.

L’événement Vide greniers Astaffort a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Destination Agen