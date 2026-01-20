Vide-greniers au fronton Espace sportif du Fronton Lourdes

Vide-greniers au fronton

Espace sportif du Fronton 53 Rue de Bagnères Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-08 08:00:00

fin : 2026-02-08 18:00:00

2026-02-08

Venez nombreux au vide grenier organisé par l’APEL Immaculée de Soum le dimanche 8 février de 8h à18h au fronton rue de Bagnères à Lourdes.

Restauration et buvette sur place

5€ le mètre

2€ la table de 1m80

5€ le portant

3€ le mètre à l’extérieur de la salle

Renseignements et inscriptions auprès de Pauline au 06 88 95 16 66

.

Espace sportif du Fronton 53 Rue de Bagnères Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 88 95 16 66

English :

Come along to the garage sale organized by APEL Immaculée de Soum on Sunday February 8 from 8am to 6pm at the fronton on rue de Bagnères in Lourdes.

Catering and refreshments on site

5? per meter

2? per 1m80 table

5? per rack

3? per meter outside the hall

Information and registration with Pauline on 06 88 95 16 66

