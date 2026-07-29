Vide-greniers au Moulin de Castel La Rouquette
dimanche 20 septembre 2026 · La Rouquette
Informations pratiques
La Rouquette
Vide-greniers au Moulin de Castel
248 chemin du Moulin La Rouquette Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Profitez des Journées du Patrimoine pour assister à ce vide-greniers en plein air au Moulin de Castel !
Ouverture du Moulin restauré au public, repas champêtre, animations diverses, buvette, cadre ombragé. En extérieur.
Restauration • Buvette • Parking • Toilettes .
248 chemin du Moulin La Rouquette 12200 Aveyron Occitanie +33 7 84 00 28 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take advantage of Heritage Days to check out this outdoor yard sale at the Moulin de Castel!
L’événement Vide-greniers au Moulin de Castel La Rouquette a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)