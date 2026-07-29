Informations pratiques

La Rouquette

Vide-greniers au Moulin de Castel

248 chemin du Moulin La Rouquette Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Profitez des Journées du Patrimoine pour assister à ce vide-greniers en plein air au Moulin de Castel !

Ouverture du Moulin restauré au public, repas champêtre, animations diverses, buvette, cadre ombragé. En extérieur.

Restauration • Buvette • Parking • Toilettes .

248 chemin du Moulin La Rouquette 12200 Aveyron Occitanie +33 7 84 00 28 18

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English :

Take advantage of Heritage Days to check out this outdoor yard sale at the Moulin de Castel!

L’événement Vide-greniers au Moulin de Castel La Rouquette a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)