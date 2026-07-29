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AGENDA · La Rouquette

Vide-greniers au Moulin de Castel La Rouquette

dimanche 20 septembre 2026 · La Rouquette

Vide-greniers au Moulin de Castel La Rouquette

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
248 chemin du Moulin
Ville
12200 La Rouquette
Département
Aveyron
Tarif

La Rouquette

Vide-greniers au Moulin de Castel

248 chemin du Moulin La Rouquette Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Profitez des Journées du Patrimoine pour assister à ce vide-greniers en plein air au Moulin de Castel !
Ouverture du Moulin restauré au public, repas champêtre, animations diverses, buvette, cadre ombragé. En extérieur.
Restauration • Buvette • Parking • Toilettes   .

248 chemin du Moulin La Rouquette 12200 Aveyron Occitanie +33 7 84 00 28 18 

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English :

Take advantage of Heritage Days to check out this outdoor yard sale at the Moulin de Castel!

L’événement Vide-greniers au Moulin de Castel La Rouquette a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)