Vide-greniers au plan d’eau de Lamothe-Fénelon Lamothe-Fénelon

Vide-greniers au plan d’eau de Lamothe-Fénelon Lamothe-Fénelon dimanche 20 juillet 2025.

Vide-greniers au plan d’eau de Lamothe-Fénelon

Lamothe-Fénelon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20 08:00:00

fin : 2025-07-20 17:00:00

Date(s) :

2025-07-20

Le restaurant les 7 sources vous invite à son vide-greniers au plan d’eau de Lamothe-Fénelon

Restauration disponible sur place plateau repas à 10€

Informations et réservations au 05.65.32.17.40 ou 06.27.23.23.48 ou mail chezteuteu27@gmail.com

2€/mètre

.

Lamothe-Fénelon 46350 Lot Occitanie +33 5 65 32 17 40

English :

Restaurant les 7 sources invites you to its garage sale at the Lamothe-Fénelon lake

Catering available on site: meal tray at 10?

Information and reservations on 05.65.32.17.40 or 06.27.23.23.48 or e-mail chezteuteu27@gmail.com

2/meter

German :

Das Restaurant Les 7 Sources lädt Sie zu seinem Flohmarkt am Plan d’eau von Lamothe-Fénelon ein

Verpflegung vor Ort erhältlich: Tablett für 10?

Informationen und Reservierungen unter 05.65.32.17.40 oder 06.27.23.23.48 oder per E-Mail an chezteuteu27@gmail.com

2 Meter

Italiano :

Il ristorante les 7 sources vi invita al suo mercatino sul lago di Lamothe-Fénelon

Ristorazione disponibile sul posto: vassoio dei pasti a 10?

Informazioni e prenotazioni allo 05.65.32.17.40 o allo 06.27.23.23.48 o all’e-mail chezteuteu27@gmail.com

2 al metro

Espanol :

El restaurante les 7 sources le invita a su venta de garaje en el lago Lamothe-Fénelon

Catering disponible in situ: bandeja de comida a las 10?

Información y reservas en el 05.65.32.17.40 o 06.27.23.23.48 o por correo electrónico a chezteuteu27@gmail.com

2 por metro

L’événement Vide-greniers au plan d’eau de Lamothe-Fénelon Lamothe-Fénelon a été mis à jour le 2025-07-02 par OT Vallée de la Dordogne