Informations pratiques

Bassan

VIDE-GRENIERS AU PROFIT DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER

Bassan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

À Bassan, venez chiner et dénicher de bonnes affaires au vide-greniers organisé au profit de la Ligue contre le cancer !

La ville de Bassan organise un grand vide-greniers au profit de la Ligue contre le cancer. Venez chiner, dénicher de bonnes affaires et donner une seconde vie aux objets, dans une ambiance conviviale. Une restauration et une buvette seront également proposées sur place.

Exposants 7 € les 2 mètres. Réservation obligatoire. Événement organisé par l’antenne de Bassan avec l’aide du comité des fêtes de Bassan. .

Bassan 34290 Hérault Occitanie +33 6 08 45 61 87

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English :

%C0 Bassan, come browse and find some great deals at the garage sale being held to benefit the League Against Cancer!

L’événement VIDE-GRENIERS AU PROFIT DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER Bassan a été mis à jour le 2026-09-02 par 34 ADT34